Eurojackpot steigt auf 42 Millionen: Gewinnzahlen vom 02.03.2018

Die Eurojackpot Zahlen wurden am Abend für Freitag, 02.03.2018 in Helsinki gezogen. Die 5 aus 50 Hauptzahlen im Eurolotto lauten 16, 18, 20, 27 und 46. Die beiden Zusatzzahlen „Eurozahlen“ sind die 3 und 5. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet wurde der Jackpot erneut nicht geknackt – zum dritten Mal hintereinander. Nächste Ziehung winken für „5 plus 2“ rund 42 Millionen Euro.

Insgesamt gab es acht Großgewinne in Rang zwei und drei am Freitagabend. Drei davon gehen nach Deutschland: Nach Baden-Württemberg und Sachsen in Klasse 2 jeweils knapp 441.000 Euro und nach Nordrhein-Westfalen knapp 156.000 Euro in Klasse 3.