120 Mio.-Eurojackpot nach Deutschland – nach Berlin

Lotto aktuell: Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung am Dienstag, 08.11.2022 sind da. Die „5 aus 50“-Zahlen lauten 15, 17, 23, 35, 38. Die beiden Eurozahlen (2 aus 12) lauten 4, 9. Alle Angaben ohne Gewähr.

120 Mio.-Eurojackpot in Berlin gewonnen

Der Eurojackpot wurde bei der heutigen Dienstags-Ziehung in Deutschland – in Berlin – geknackt, teilte WestLotto mit. Europaweit gab es einen Volltreffer mit „5 plus 2“-Richtigen.

Der Hauptgewinner erhält nun exakt 120 Millionen Euro überwiesen. Noch nicht bekannt ist, ob eine Einzelperson oder eine Tippgemeinschaft aus der Hauptstadt gewonnen hat.

Der aktuelle 120 Millionen-Gewinn ist ein Rekordgewinn in Deutschland: Zum ersten Mal geht der neue Maximal-Jackpot bei der Lotterie Eurojackpot an einen deutschen Tipper.

Zudem gibt es 17 weitere Eurojackpot-Millionäre – Baden-Württemberg (4x), Bayern (3x), Berlin (2x), Hessen (2x), Nordrhein-Westfalen (1x), Rheinland-Pfalz (2x), Ungarn, Polen und Dänemark – zu vermelden. In Gewinnklasse zwei gibt es für „6 Richtige“ (5 plus 1) jeweils 1.209.751 Euro.

Zudem wurden 33 Mal jeweils 53.073 Euro in Gewinnklasse drei mit „5 Richtigen“ gewonnen. 29 Fünfer wurden in Deutschland, je einer in Finnland und Kroatien und zwei in den Niederlanden gespielt.An diesem Freitag startet der Eurojackpot mit 10 Millionen Euro wieder von vorne.