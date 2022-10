Eurojackpot Gewinnzahlen, Di. 25.10.2022

Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung am Dienstag, 25.10.2022 sind da. Die „5 aus 50“-Zahlen lauten 17, 26, 35, 37, 39. Die beiden Eurozahlen (2 aus 12) lauten 3, 4. Alle Angaben ohne Gewähr.

Jetzt 104 Millionen im Eurojackpot

Bei der heutigen Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung gibt es erneut keinen Hauptgewinner zu vermelden. Bei der nächsten Freitags-Ziehung (28. Oktober) werden in Gewinnklasse 1 beim Eurolotto rund 104 Millionen Euro erwartet, teilte die finnische Lottogesellschaft Veikkaus am Abend mit.

Dreimal „sechs Richtige“

Drei 5+1-Ergebnisse wurden am Dienstagabend in Gewinnklasse zwei gespielt. Der Gewinn der „Sechser“ liegt bei je 559.393 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland, Polen und Dänemark.

Zudem gab es fünf 5+0-Ergebnisse in Gewinnklasse drei. Die Eurojackpot-„Fünfer“ sind je 189.283 Euro wert.