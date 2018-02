Eurojackpot Gewinnzahlen 23.02.2018: Jackpot nicht geknackt

Eurojackpot wurde am Freitag (23.02.2018) erneut nicht geknackt – niemand tippte europaweit die sieben richtigen Gewinnzahlen. Wie Lotto News berichtet steigt der Gewinntopf beim Eurolotto auf 31 Millionen Euro zur nächsten Ziehung. Drei Tipper haben den zweiten Rang geknackt und gewinnen jeweils über eine halbe Million Euro. Die Tipps wurden in Italien, Schweden und Dänemark gespielt. Der dritte Gewinnrang wurde viermal getroffen – darunter zweimal in Deutschland, beide in NRW. Jeweils über 140.000 Euro gibt es für die „5 Richtigen“.

Gewinnzahlen vom Freitag, 23.02.2018

5 aus 50 Hauptzahlen: 18-26-33-42-46

2 aus 10 Eurozahlen: 4-10

Angaben wie immer ohne Gewähr.

Vor 14 Tagen war der Eurojackpot bei der gesetzlichen Höchstsumme geknackt worden. Eine Spielgemeinschaft aus dem Norden Europas, aus Finnland, konnte sich über einen 90 Millionen-Jackpot freuen. Im Herbst 2016 hatte ein Spieler aus Baden-Württemberg die 90 Millionen Euro gewonnen – den bislang höchsten deutschen Lotto-Gewinn.