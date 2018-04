Eurojackpot Gewinnzahlen, 20.04.2018: Jackpot nicht geknackt

Die aktuellen Eurojackpot Zahlen, vom Freitag 20. April 2018, sind da. Die frischen Gewinnzahlen lauten 22-24-25-28-46, die beiden Eurozahlen lauten 2 und 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nach Angaben von Lotto News ist der EuroJackpot erneut nicht geknackt worden. Nächste Ziehung (27.04.) werden im ersten Gewinnrang beim Eurolotto voraussichtlich 42 Millionen Euro erwartet.

Zwei dicke Großgewinne in Deutschland

Der Eurojackpot wurde in der Gewinnklasse zwei (5 plus 1) dreimal geknackt. Glückspilze aus Deutschland (Nordrhein-Westfalen, Sachsen) und in Finnland können sich über einen Gewinn von jeweils mehr als einer halben Million Euro freuen.

Im dritten Gewinnrang wurde der Eurojackpot siebenmal geknackt. Die Fünfer-Treffer wurden in Deutschland (Bayern, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern), Norwegen, Dänemark und Finnland (2) erzielt. Jeweils knapp 80.000 Euro gehen an die Spielteilnehmer.