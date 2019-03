Eurojackpot Gewinnzahlen 08.03.2019

Die Eurojackpot Gewinnzahlen vom Freitag, den 08.03.2019, sind da. Im Eurolotto lauten 5 aus 50 Zahlen 4, 29, 30, 31 und 45. Die 2 aus 10 Eurozahlen lauten 1 und 7. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Eurojackpot wurde erneut nicht geknackt. Nächste Gewinnchance (15. März) liegt in Klasse eins (5 plus 2) bei rund 52 Millionen Euro.

Insgesamt hat es elf Großgewinne in Klasse zwei und drei gegeben. „5 plus 1“ wurden in Dänemark (2), Deutschland und Finnland getippt und bringen jeweils 503.234,70 Euro. Für „5 Richtige“ gibt es 101.492,70 Euro – gewonnen wurde in Deutschland (4), Dänemark, Finnland, Niederlande.