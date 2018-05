Eurojackpot Wahnsinn: 53-Mio.-Jackpot lockt am 4. Mai

Eine neue Chance auf einen Riesengewinn haben Lottospieler quer durch Europa an diesem Freitag, 04.05.2018 im Eurojackpot. Am Abend (gegen 20 Uhr) werden in Helsinki die Gewinnzahlen im Eurolotto gezogen. Nach Angaben von Lotto News ist der Eurojackpot fünf Mal in Folge nicht geknackt worden und so auf diese Wahnsinnssumme zur ersten Ausspielung im Mai angewachsen.

Auch bei der letzten Ziehung im April hatte kein Spieler in den 18 Teilnehmerländern der europäischen Lotterie auf die richtigen Zahlen gesetzt. Der Hauptgewinn ist gedeckelt, mehr als 90 Millionen Euro sind beim Eurojackpot nicht drin. Ob der 53-Millionen-Euro-Jackpot geknackt wurde, zeigt sich noch am Abend – mit der Bekanntgabe der Gewinnquoten.