Eurojackpot geht nach Schweden – Gewinnzahlen (15.03.2019)

Die Spannung beim Eurolotto hat ein Ende: Der Gewinner des Lotto-Jackpots von fast mehr als 53 Millionen Euro beim Eurojackpot steht fest. Ein in Schweden gekaufter Schein mit den richtigen Gewinnzahlen (5 plus 2) wurde am Freitagabend (15.03.2019) gezogen, berichtet Lottozahlen News. Die Haupt-Zahlen (5 aus 50) waren 1, 2, 11, 19 und 47, die beiden Eurozahlen (2 aus 10) die 2 und 7.

Sechs Lottospieler schrammten am Hauptgewinn knapp vorbei. Für „5 plus 1“ werden jeweils 374.830 Euro ausgezahlt. Gewonnen wurde viermal in Finnland, ein Gewinner kommt aus Deutschland, ein weiterer Glückspilz aus Norwegen. Nächste Spielrunde startet der Eurojackpot mit 10 Millionen Euro wieder von vorne.