Eurojackpot Zahlen Freitag, den 13. April bis zu 24 Millionen Euro wert

Zweimal in Folge wurde der Eurojackpot nicht geknackt, jetzt können die Eurolotto-Tipper im dritten Anlauf – am Freitag, den 13.04.2018 – auf 24 Millionen Euro hoffen. Gewinnzahlen für den gut gefüllten Jackpot werden am Abend gegen 20 Uhr in Helsinki gezogen.

Am Freitag scheiden sich mal wieder die Geister: Er fällt auf den 13. des Monats und wird damit für manch einen zum vermeintlichen Pechtag, für andere Menschen ist es ein Tag wie jeder andere auch. Manche machen den „13ten“ hingegen zu ihrem Glückstag: Vor allem seit es die Lotterie Eurojackpot mit ihrer freitäglichen Ziehung gibt. Denn seit 6 Jahren sind im Jackpot der europäischen Lotterie jeden Freitag mindestens 10 Millionen Euro.

Zur Ziehung der Eurojackpot-Zahlen am morgigen Freitag, dem 13. April 2018, können rund 24 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse gewonnen werden. Dafür gilt es 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen, also insgesamt 7 Zahlen, richtig zu tippen.

Die Gewinnchancen für die Gewinnklasse 1 liegen pro Tipp bei rund 1:95 Millionen. Der Eurojackpot kann bis aus maximal 90 Millionen Euro anwachsen. Ein 90 Millionen-Jackpot ging bislang erst einmal nach Deutschland. Zuletzt wurde der Eurolotto-Topf vor gut drei Wochen abgeräumt, ein Lotto-Spieler aus Norwegen sahnte rund 17 Millionen Euro ab.