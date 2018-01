Eurojackpot Zahlen 19.01.2018: Jetzt 82 Millionen im Jackpot

Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, den 19. Januar 2018 sind am Abend im finnischen Helsinki gezogen worden. Die 5 aus 50 Hauptzahlen lauten 3, 9, 17, 45 und 47. Die 2 aus 10 Eurozahlen sind die 4 und 9. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Wie Lotto News mitteilte, wurde der Jackpot wieder nicht abgeräumt – zum achten Mal hintereinander hat es keinen Sieger für den Hauptpreis gegeben. Nächste Spielrunde (26.01.2018) geht es mit einem gigantischen Gewinntopf von 82 Millionen Euro weiter.

Acht Eurojackpot Großgewinne

Auch wenn der erste Gewinnrang nicht geknackt wurde, erzielten fünf Lottospieler bei der dritten Ziehung des Jahres einen satten Gewinn. Die Mitspieler waren im zweiten Rang (5 plus 1) beim Eurolotto erfolgreich und sind nun glückliche Gewinner von jeweils mehr als 470.000 Euro. Vier Tipps wurden in Deutschland – alle in Nordrhein-Westfalen – und einmal in Spanien gespielt.

Der dritte Rang (5 Richtige) wurde dreimal geknackt. Die Fünfer-Tipps bringen jeweils einen Großgewinn von rund 280.000 Euro. Einer geht nach Deutschland (Niedersachsen) sowie nach Schweden und die Tschechei.