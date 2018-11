Eurojackpot: Erneut lockt Höchstsumme von 90 Millionen Euro

Bei der Eurojackpot Ziehung am Freitag, den 02.11.2018, wartet erneut eine Höchstsumme von 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Millionen-Glück winkt auch im zweiten Gewinnrang bei der ersten November-Ausspielung – es geht um satte 20 Millionen Euro.

Viele Lotto-Spieler quer durch Europa fiebern erneut der Ziehung der Lotterie Eurojackpot entgegen. Schließlich geht es zum elften Mal in diesem Jahr um einen Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro. Zur anstehenden Eurojackpot-Spielrunde am Freitagabend steht sogar ein Doppel-Jackpot bereit. Denn: In der 2. Klasse geht es um weitere 20 Millionen Euro. Hier liegt die Gewinnchance bei 1:6 Millionen. Im Vergleich: Beim obersten Rang steht die Chance auf einen Volltreffer bei 1:95 Millionen.

Der aktuelle Jackpot geht nun in die neunte Woche. Seit acht Ziehungen konnte also kein Volltreffer im obersten Gewinnrang verzeichnet werden.

Eine zeitliche Befristung des Jackpot auf eine bestimmte Anzahl von Ziehungen gibt es beim Eurojackpot nicht. Der 90-Mio.-Topf bleibt so lange stehen, bis er von einem Tipper abgeräumt wird. Die bisher längste Jackpotphase bei der Lotterie Eurojackpot stammt aus diesem Jahr. 15 Ziehungen dauerte es, bis dann zwei Gewinner Jackpot knackten.

Aktuell ist es die sechste Jackpot-Phase seit Start der Lotterie mit einem 90 Millionen-Jackpot. Das erste Mal wurden 90 Millionen Euro im Mai 2015 von einem Tschechen abgeräumt. Der deutsche Lotterierekord stammt aus dem Oktober 2016, wo ebenfalls 90 Millionen Euro gewonnen wurden. Der Gewinner war ein Baden-Württemberger, und zwar aus der Region Schwarzwald.

Im laufenden Jahr 2018 wurden durch Eurojackpot bereits 65 Spielteilnehmer zu Millionären. Darunter sind auch 38 deutsche Millionengewinne.