Der Eurojackpot ist wieder geknackt worden – zum zweiten Mal in Folge. Nach der Ziehung der Gewinnzahlen am 27.11.2020 gehen mehr als 11,2 Millionen Euro nach Schweden.

Bereits am vergangenen Freitag wurde der Eurojackpot in Deutschland geknackt. Mehr als 61 Millionen Euro gingen an einen Glückspilz in Niedersachsen.