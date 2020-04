Eurojackpot: Erneut 90 Millionen zu gewinnen

Der mit 90 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot wurde in der vergangenen Woche nicht geknackt und geht bei der Ziehung der Eurolotto Gewinnzahlen am Freitag, 10.04.2020 deshalb in die zweite Woche.

Auch bei der Eurojackpot Ausspielung am Karfreitag gibt es neben den 90 Millionen Euro wieder einen satten Zusatzbetrag von rund 20 Millionen Euro im zweiten Rang zu gewinnen – mit einer attraktiven Gewinnchance, die um ein Vielfaches höher liegt als für den Mega-Jackpot im obersten Rang.

Im Vergleich zur Gewinnklasse 1, wo diese auf einen Treffer bei 1:95 Millionen beim Eurojackpot liegt, beträgt die Gewinnchance im zweiten Gewinnrang des Eurolotto rund 1:6 Millionen.