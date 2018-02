90 Millionen-Eurojackpot in Finnland geknackt; Gewinnzahlen vom 09.02.2018

Die aktuellen Zahlen beim Eurojackpot vom Freitag, den 09.02.2018 sind am Abend in Finnlands Hauptstadt Helsinki gezogen worden. Die 5 aus 50 Hauptzahlen lauten 7, 8, 24, 34 und 46. Die 2 aus 10 Eurozahlen sind die 4 und 8. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Wie Lotto News mitteilte, wurde der Jackpot im 11. Anlauf geknackt. In der ersten Gewinnklasse (5 plus 2) gab es einen Solotreffer zu 90 Millionen Euro. Der/die Gewinner kommen aus den Norden Europas, aus Finnland.

Acht Tipper teilen sich den zweiten Gewinnrang. Jeder Glückspilz gewinnt rund 3,52 Millionen Euro für „5 plus 1“-Richtige. Die Millionen-Tipps wurden gespielt in Deutschland (Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Westfalen NRW)), Norwegen, Finnland und Kroatien.

Nächste Spielrunde (09.02.2018) geht es nun wieder von vorne los. Im ersten Rang ist es möglich 10 Millionen Euro zu gewinnen.