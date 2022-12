Eurojackpot startet mit fettem Jackpot in den Dezember: Bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Freitag, 02.12.2022 warten beim Eurolotto auf die „7 Richtigen“ (5 plus 2) rund 57 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

In Gewinnklasse zwei werden rund 3 Millionen Euro erwartet. Die Eurojackpot-Zahlen der ersten Dezember-Ziehung des Jahres werden gegen 20 Uhr am Abend in Helsinki gezogen.