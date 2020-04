Eurojackpot bleibt Mega-Jackpot

Bei der Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung am Freitag, 03.04.2020 gab es keinen Hauptgewinn zu vermelden. Im Eurolotto wartet nun erneut eine doppelte Millionen-Chance auf Europas Lottospieler. Bei der Ziehung am nächsten Freitagabend wird in Rang eins erneut ein Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro erwartet.

Da der oberste Rang mit 90 Millionen Euro im Eurolotto gedeckelt ist, gibt es wieder einen satten Überlauf im zweiten Gewinnrang. Nächste Spielrunde liegt ein zusätzlicher „kleiner“ Jackpot in Klasse 2 von 20 Millionen Euro bereit.

Diese Konstellation bietet besondere Gewinnchancen. Denn für einen Treffer im zweiten Rang liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Eurojackpot etwa bei 1 zu 6 Millionen, ist also um ein Vielfaches höher als für die erste Klasse, wo die Chance auf einen Treffer bei etwa 1:95 Millionen liegt. Die höchste Gewinnklasse im Eurojackpot blieb zuletzt acht Mal in Folge unbesetzt.

Vier neue Eurojackpot-Millionäre

Bei der ersten April-Ziehung schafften es immerhin einige Tipper zum Eurojackpot-Millionär. Klasse 2 (5 plus 1) wurde am Freitagabend viermal getroffen.

Dreimal gehen jeweils fast 5 Millionen Euro nach Deutschland (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) und einmal nach Finnland, teilte WestLotto mit.

Der dritte Rang wurde siebenmal geknackt. Jeweils rund 155.000 Euro gehen nach Deutschland (5), Dänemark und Norwegen.