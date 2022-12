Ziehung am Dienstag 6. Dezember

Eurojackpot am Nikolaustag bei 64 Millionen Euro

Eurojackpot Gewinnklasse 1 wurde erneut nicht geknackt. Am kommenden Dienstag, 06.12.2022 liegen rund 64 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 bei der Ziehung am „Nikolaustag“.

Neuer Eurojackpot Millionär in Deutschland

Gewinnklasse zwei wurde bei der jüngsten Freitagsspielrunde einmal geknackt. Ein Glückspilz aus Deutschland ist jetzt Lotto-Millionär: sein Gewinn beträgt 3.162.954 Euro.

Gewinnklasse drei (je 114.878 Euro) wurde zuletzt gleich zehnmal geknackt. Gewonnen wurde in Deutschland (5), Polen (3), Spanien und Finnland.