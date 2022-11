Eurojackpot am Freitag, 04.11.22 ist pickepackevoll

Mehr geht nicht: Der Eurojackpot ist zum zweiten Mal in seiner Geschichte pickepackevoll. Bei der Gewinnzahlen Ziehung an diesem Freitag, 04.11.2022 können die „sieben Richtigen“ bei einem Solotreffer einen Höchstgewinn von 120 Millionen Euro bringen.



Erst einmal wurde die Maximalsumme der Gewinnklasse eins beim Eurolotto abgeräumt. Am 22. Juli gewann ein Glückspilz aus Dänemark die sagenhafte Summe von 120 Millionen Euro. Nun ist es am 4. November 2022 wieder so weit.



Wird der Jackpot am Freitagabend nicht geknackt, bildet sich ein zweiter Jackpot in der Gewinnklasse zwei. Das heißt, dass überschüssige Anteile der Spieleinsätze in Klasse zwei fließen. Diese steht bei der Freitags-Ziehung bereits bei imposanten 19 Millionen Euro.