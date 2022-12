Eurojackpot am 6. Dezember nicht geknackt

Bei der Eurojackpot-Ziehung am 6. Dezember 2022 wurde kein Volltreffer mit „5 plus 2“ erzielt. An diesem Freitag ist deshalb ein Hauptgewinn von rund 75 Millionen Euro beim Eurolotto möglich.

Die fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen der „Nikolaus“-Ziehung waren 8, 12, 37, 44 und 47. Die beiden Eurozahlen 7 und 10.

Die größten Gewinne der gestrigen Ziehung gab es in Klasse zwei (5 plus 1) von denen zwei in dieser Runde gefunden wurden. Die Gewinne von knapp 630.000 Euro gehen nach Deutschland und Dänemark.

Zudem wurden vier Eurojackpot-„Fünfer“ in Klasse drei zu je rund 177.000 Euro gespielt – zwei aus Deutschland und zwei aus Norwegen.