Eurojackpot am 29.11.2022: Klasse 1 und 2 nicht geknackt

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag wurde in Runde 48/2022 in Gewinnklasse 1 kein Volltreffer gespielt. Am Freitag dieser Woche werden deshalb rund 57 Millionen Euro im Topf sein.



Bei der Dienstags-Auslosung gab es auch keine 5+1-Treffer in Gewinnklasse 2. Die größten Gewinne gingen an 5+0-Ergebnisse im dritten Gewinnrang – insgesamt neun Mal wurden „Fünfer“ gespielt. Vier davon in Deutschland, drei in Schweden und zwei in Finnland. Der Wert jedes Treffers beträgt 70.553 Euro.



Die Gewinnzahlen (5 aus 50) vom Dienstag waren 9, 16, 32, 37 und 46. Die beiden Eurozahlen (2 aus 12) die 7 und 12.