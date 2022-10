Eurojackpot am 18.10.2022 mit 70 Millionen Euro

Lotto-Spannung in Europa legt weiter zu – hoher Eurojackpot lockt: Am Dienstag, 18.10.2022 winken bei der Gewinnzahlen Ziehung voraussichtlich rund 70 Millionen Euro in Gewinnklasse eins.

Das teilte der Veranstalter der Lotterie mit. Die Gewinnzahlen für den gut gefüllten Lostopf werden am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Helsinki gezogen. Die Eurojackpot Quoten gibt es noch am selben Abend.