Eurojackpot am 11.11.22: 10 Millionen im Topf

Heute, Freitag 11.10.2022 startet eine neue Eurojackpot Runde. In der Gewinnklasse 1 warten auf richtige Gewinnzahlen 10 Millionen Euro. Zuletzt hatte am Dienstag ein Tipper aus Berlin einen Maximum-Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro abgeräumt.