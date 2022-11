Ziehung am Dienstag

Eurojackpot: Am 08.11.2022 geht es um 120 Millionen

Bei der jüngsten Eurojackpot Ziehung hat niemand die richtigen „5 plus 2“ Zahlen erraten und den 120 Millionen Euro schweren Jackpot geknackt. Daher geht es am Eurojackpot Dienstag, 08.11.2022 in der höchsten Gewinnklasse erneut um einen Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro, teilte der Veranstalter des Eurolotto mit.