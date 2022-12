Ziehung am Freitag

Eurojackpot am 02.12.2022 ist 57 Millionen schwer

Bei der Gewinnzahlen-Ziehung am Eurojackpot Freitag, 02.12.2022 warten beim Eurolotto auf die „7 Richtigen“ (5 plus 2) rund 57 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse.

In Gewinnklasse zwei werden rund 3 Millionen Euro erwartet. Die Eurojackpot-Zahlen der ersten Dezember-Ziehung des Jahres werden gegen 20 Uhr am Abend in Helsinki gezogen.