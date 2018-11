Eurojackpot: Aktuelle Zahlen vom 30.11.2018

Eurojackpot Zahlen am Freitag, 30.11.2018, sind gezogen. Der 22 Millionen-Jackpot wurde nicht geknackt. Zum zweiten Mal in Folge gab es im Eurolotto keinen Volltreffer. Das sind die aktuellen Glückszahlen der letzten November-Ziehung:

Eurojackpot Gewinnzahlen, 30. November 2018

5 aus 50: 18 – 22 – 35 – 36 – 41

2 aus 10: 3 – 4

Angaben ohne Gewähr, Quelle WestLotto.

Vier Großgewinne zu jeweils 609.436,50 Euro

Bei der ersten Ziehung im Dezember können Eurojackpot-Spieler quer durch Europa weiter auf einen Millionengewinn hoffen. Bei der nächsten Eurojackpot-Gewinnchance am Freitag (07. Dezember) können die sieben Richtigen (5 plus 2) jetzt bis zu 32 Millionen Euro bringen.

In Rang zwei (5 plus 1) wurden am Abend in Helsinki drei Gewinner-Tickets gezogen. Die Glückspilze aus Finnland (2) und Deutschland gewinnen jeweils exakt 609.436,50 Euro. Die gleiche Gewinnsumme gibt es im dritten Rang für einen Fünfer-Treffer – ebenfalls in Finnland.