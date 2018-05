Eurojackpot wieder nicht geknackt; Zahlen vom 25.05.2018

Die Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 25.05.2018 sind gezogen. Der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro wurde wieder nicht geknackt. Der große Jackpot im Eurolotto bleibt somit stehen. In Rang zwei werden bei der nächsten Ziehung rund 20 Millionen Euro erwartet.

Lottospieler in Deutschland und 17 weiteren Ländern Europas bekommen eine neue Chance auf einen sagenhaften Eurojackpot-Gewinn: Der mittlerweile mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde auch bei der 9. Ziehung in Folge am Freitag, 25. Mai 2018 nicht geknackt und verharrt deshalb zur nächsten Ausspielung auf dieser Höhe. In Helsinki wurden am Abend die Gewinnzahlen 15-31-35-40-46 plus die Zusatzzahlen 3 und 8 gezogen.

Aber nicht nur der erste Gewinnrang ist beim Eurolotto bei der ersten Ziehung im Juni (01.06.) prall gefüllt. Auch in der zweiten Gewinnklasse können die Tipper auf einen satten Millionengewinn hoffen. Rund 20 Millionen Euro werden für „5 plus 1“ bei der nächsten Ausspielung erwartet, teilte die finnische Lottogesellschaft Veikkaus am Abend mit.

Vier Eurojackpot-Millionengewinne in Klasse zwei

Zwar wurde bei der letzten Ziehung im Mai der Jackpot nicht geknackt, dennoch gibt es neue Millionäre im Eurolotto zu vermelden. Vier Spieler/Spielerinnen oder Tippgemeinschaften bekommen je rund 2,3 Millionen Euro für „5 plus 1“ aus der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinner kommen aus Italien, Dänemark und Deutschland. Elf weitere Lottospieler können dank eines Fünfer-Treffers in Klasse drei über rund 97.500 Euro jubeln.

Eurojackpot Ziehungen finden einmal die Woche statt. Immer am Freitag werden die Glückszahlen in Finnland gezogen. Die Chance den Hauptgewinn abzuräumen liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen. Die Gewinnchance im zweiten Rang (5 plus 1) liegt bei etwa 1 zu 6 Millionen.