Eurojackpot Zahlen: Elf Groß-Gewinne am 23.11.2018

Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 23.11.2018, sind am Abend in Helsinki gezogen worden. Der Eurojackpot wurde in der ersten Jackpot-Runde nicht geknackt und steigt deshalb zur letzten November-Ziehung (30.11.) von 10 auf 22 Millionen Euro. Insgesamt elf Großgewinne in Rang zwei und drei.

Eurojackpot Gewinnzahlen vom 23. November

5 aus 50: 17 – 22 – 28 – 31 – 46

2 aus 10: 5 – 10

Angaben ohne Gewähr, Quelle Westlotto.

Elf Großgewinne: 6 in Rang 2, 5 in Rang 3

Der zweite Rang (5 plus 1) wurde bei der vorletzten November-Ziehung ein halbes Dutzend Mal geknackt. Die „sechs Richtigen“ machen damit die sechs Glückspilze um jeweils exakt 291.386,50 Euro reicher. Gewonnen wurde in Deutschland (3), Dänemark, Finnland und Ungarn.

Im dritten Rang (5 Richtige) gibt es fünf Groß-Gewinne. Die glücklichen Tipper streichen jeweils genau 123.410,70 Euro ein. Gewonnen wurde in Deutschland (3), Italien und Schweden.