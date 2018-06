Eurojackpot: Acht Millionen-Gewinne in Deutschland

Sechs Eurojackpot-Zahlen am 22.06.2018 richtig getippt: Millionengewinne im Eurolotto für deutsche Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Jeweils Fast 2,2 Millionen Euro mit „5 + 1“ gewonnen.

Zum fünften Mal in Folge ist der mit 90 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot bei der gestrigen Freitags-Ziehung (22.06.2018) nicht geknackt worden. Die Ziehung in Helsinki ergab keinen Treffer in der obersten Gewinnklasse („5 plus 2 Richtige“), wie Westlotto mitteilte. Damit steht auch bei der nächsten Ziehung wieder die Summe von 90 Millionen Euro für den Hauptgewinner bereit. Die Gewinnsumme der Gewinnklasse zwei („5 plus 1 Richtige“) ist Dank des Überlaufs mittlerweile auf rund 24 Millionen Euro angewachsen.

8 neue Eurojackpot Millionäre in Deutschland

Zwar wurde der höchste Rang beim Eurolotto wieder nicht geknackt, insgesamt gab es dennoch mehr als 1,6 Millionen Gewinnertickets. Gleich 11 Tipper hatten besonderes Glück und starten in den Sommer mit einem Millionengewinn. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Westlotto bei der Ziehung „6 Richtige“ – fünf Hauptzahlen plus eine der beiden Eurozahlen – richtig angekreuzt.

In Klasse zwei gibt es dafür jeweils fast 2,2 Millionen Euro. Acht der Glückstipps wurden in Deutschland gespielt: Je zweimal in Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie je einmal in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Zudem gibt es drei weitere „Lotto-Millionäre“ denen das gleich Kunststück glückte in Slowenien, Finnland und Schweden. Insbesondere für Schweden eine tolle Nachricht an diesem „Midsommar“-Wochenende, wie die Skandinavier die längsten und hellsten Tage des Jahres nennen. Einen höheren Gewinn als heute hat es für sie beim Eurojackpot noch nicht gegeben.