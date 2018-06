Eurojackpot noch immer 90 Millionen Euro schwer

Eurojackpot noch immer nicht geknackt, bei der Ziehung der Zahlen am Freitag, den 29.06.2018 in Helsinki steht wieder die Summe von 90 Millionen Euro für den Hauptgewinner bereit. Die Gewinnsumme der zweiten Gewinnklasse steht bei rund 24 Millionen Euro.

Die bisher spektakulärste Jackpot-Phase in der Geschichte von Eurojackpot findet eine weitere Fortsetzung. Am heutigen Freitag, den 29. Juni 2018 wird der Jackpot zum 14. Mal ausgespielt. Das ist neuer Rekord in der Geschichte dieser Lotterie. Seit inzwischen sechs Wochen verharrt der Mega-Jackpot bei seiner Höchstgrenze von 90 Millionen Euro – mehr geht nicht. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen.

Erneut 24 Millionen Euro im zweiten Rang

Der Eurojackpot ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Bei einem solchen Mega-Jackpot ist die Besonderheit, dass auch die zweite Gewinnklasse millionenstark wird. Die Summe, die sich sonst in der ersten Gewinnklasse angesammelt hätte, wandert nämlich in die zweite Gewinnklasse, wenn die erste bereits auf ihr Maximum von 90 Millionen Euro angewachsen ist. Somit ist für die heutige Ziehung – wie bereits in der Vorwoche – die 2. Gewinnklasse mit rund 24 Millionen Euro gefüllt. Die Gewinnchance mit „6 Richtigen“ liegt hier bei etwa 1 zu 6 Millionen.

Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 zum fünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpot im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.