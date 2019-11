Eurojackpot: 90 + 22 Mio. Euro

Eurolotto Kracher am Freitag, den 22. November 2019: Der 90-Millionen-Mega-Jackpot in der ersten Gewinnklasse bei der Lotterie Eurojackpot geht in die Verlängerung. Bei der 47. Ausspielung der Gewinnzahlen des Jahres steht der Jackpot erneut bei seiner maximalen Höhe.

Durch den Überlauf in die Gewinnklasse 2 gibt es dort einen weiteren Jackpot von satten 22 Millionen Euro zu gewinnen.

Im Vergleich zur Gewinnklasse eins, wo die Chance auf einen Treffer (5 plus 2 richtige Gewinnzahlen) bei 1:95 Millionen liegt, ist die Chance auf einen Treffer im zweiten Gewinnrang (5 plus 1) bei rund 1:6 Millionen.

Zuletzt war der Eurojackpot vor rund acht Wochen geknackt worden. Zu diesem Zeitpunkt gingen mehr als 44 Millionen Euro nach Norwegen. Den letzten deutschen Gewinner im obersten Gewinnrang gab es am Ende Juni. Hier gingen fast 19 Millionen Euro nach Bayern.