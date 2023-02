Eurojackpot: 8 „Sechser“ am 24.02.23

Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung am Freitag, 24.02.2023 endet ohne Hauptgewinner – der Eurojackpot steigt deshalb auf rund 13 Millionen Euro zu nächsten Spielrunde an.

Statt einem Volltreffer wurden bei der jüngsten Ziehung acht 5+1-Ergebnisse gespielt, bei denen der Gewinnanteil 198.576 Euro beträgt. Die „Sechser“ wurden in Finnland, Schweden, Dänemark, zweimal in Norwegen und dreimal in Deutschland gespielt.

Zudem gab es am Freitagabend neun 5+0-Ergebnisse zu je 99.544 Euro. Sieben „Fünfer“ wurden in Deutschland und je einer in Dänemark und Slowenien getippt.