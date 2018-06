Eurojackpot: Dreimal fast 6 Millionen Euro nach Deutschland

Am Freitag, 29.06.2018 dreimal „sechs Richtige“ bei Eurojackpot-Ziehung in Deutschland getippt. Jeweils fast 6 Millionen Euro im Eurolotto für Lotto-Spieler aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Zum sechsten Mal hintereinander ist der mit 90 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot bei der gestrigen Freitags-Ziehung (29. Juni) nicht geknackt worden. Die Ausspielung der Gewinnzahlen in Helsinki ergab erneut keinen Treffer in der höchsten Gewinnklasse („5 plus 2 Richtige“), wie Westlotto mitteilte. Damit steht auch bei der nächsten Ziehung wieder die Summe von 90 Millionen Euro für den Hauptgewinner bereit. Die Gewinnsumme der Gewinnklasse zwei („5 plus 1 Richtige“) ist Dank des Überlaufs bei der ersten Juli-Spielrunde mit rund 23 Millionen Euro gefüllt.

Es geht nun in die nächste Verlängerung. „Es bleibt also weiterhin überaus spannend“, so Eurojackpot-Sprecher Axel Weber. „Immerhin haben wir vier Tipper zu Mehrfachmillionären gemacht. Darüber werden sie sich sicherlich riesig freuen“, so Weber weiter.

Drei neue Eurojackpot Millionäre in Deutschland

Zwar wurde der höchste Rang beim Eurolotto wieder nicht geknackt, insgesamt gab es dennoch mehr als 1,5 Millionen Gewinnertickets auf die eine gesamte Gewinnsumme von mehr als 42 Millionen Euro entfallen. Gleich vier Lottospieler hatten bei der letzten Juni-Ziehung so richtig fettes Millionen-Glück. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Westlotto bei der Ziehung „6 Richtige“ – fünf Hauptzahlen plus eine der beiden Eurozahlen – richtig angekreuzt.

In Klasse zwei gibt es dafür jeweils fast 6 Millionen Euro – exakt 5.966.268,70 Euro. Drei der Glückstipps wurden in Deutschland gespielt – in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Zudem gibt es einen weiteren „Lotto-Millionäre“ in Polen dem das gleich Kunststück glückte. Auf dieser Seite können Sie alle Gewinnzahlen und Quoten nachlesen.