Eurojackpot 52/2019 – nicht geknackt

Eurojackpot bei der 52. Ziehung 2019 nicht geknackt. Bei der letzten Ausspielung in diesem Jahr (27.12.2019) wurde im Eurolotto kein Ticket mit allen richtigen Gewinnzahlen (5 plus 2) in Helsinki gezogen.

Die nächste Gewinnchance auf Millionen gibt es im neuen Jahr. Am 3. Januar 2020 locken voraussichtlich rund 29 Millionen Euro, teilte die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus mit.

Rang zwei (5 plus 1) wurde dreimal geknackt. Jeweils mehr als 570.000 gehen zum Jahresausklang nach Deutschland (2) und Polen. Der dritte Rang wurde neunmal abgeräumt. Rund 136.000 Euro gibt es für fünf Richtige in Deutschland (6), Finnland, Polen und Slowenien.