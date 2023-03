Eurojackpot 48 Millionen schwer

Eurojackpot steigt weiter, am Freitag 17.03.2023 liegen bei der Ziehung der Gewinnzahlen rund 48 Millionen Euro im Pot.



Bei der jüngsten Ziehung am Dienstagabend gab es ein 5+1-Ergebnis, gespielt in Deutschland. Der Gewinn in Klasse zwei beträgt 1.117.249 Euro.



Fünfmal wurden „Fünfer“ gespielt. In Gewinnklasse drei gibt es dafür 126.015 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland, Niederlanden, Schweden, Spanien und in Dänemark.