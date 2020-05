Eurojackpot (29.05.2020) in Italien geknackt

Eurojackpot Gewinnzahlen am Freitag, 29.05.2020 richtig getippt und Jackpot geknackt: Italien hat einen neuen Multi-Millionär dank sieben richtiger Gewinnzahlen im Eurolotto.

Der Glückspilz erspielte am Freitagabend mit „5 plus 2“-Richtigen bei der europaweiten Lotterie Eurojackpot mehr als 33 Millionen Euro – exakt 33.290.606,90 Euro, so die finnische Lotteriegesellschaft Veikkaus.

Rang zwei wurde dreimal geknackt: Jeweils 701.466,60 Euro gehen für sechs richtige Gewinnzahlen nach Dänemark (2) und Norwegen. Eurojackpot-Gewinnklasse drei wurde viermal getroffen, in Estland, Finnland, Deutschland und Schweden. Je 185.682,30 Euro gibt´s für 5 Richtige.