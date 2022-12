Eurojackpot steigt weiter an

Der Eurojackpot steigt nach der Dienstags-Ziehung, 27.12.2022 weiter an. Bei der 52. Ausspielung des Jahres hat es keinen Volltreffer gegeben. An diesem Freitag liegen deshalb rund 21 Millionen Euro in Gewinnklasse eins.

Die „5 aus 50“ Gewinnzahlen vom Dienstag waren 28, 33, 34, 37 und 44. Die „2 aus 12“ Eurozahlen 4 und 11.

Eurojackpot-Klasse 2 einmal in Deutschland geknackt

Bei der abendlichen Auslosung wurde eine „5+1“ richtige Reihe gefunden, die in Deutschland gespielt wurde. Dafür gibt es in der zweiten Gewinnklasse 884.360 Euro.

Zwei weitere Hochgewinne hat es in der dritten Gewinnklasse am Abend gegeben. Für die beiden „Fünfer“ gibt es jeweils fast eine Viertelmillion Euro.