Eurojackpot: 19 Mio.-Jackpot zum Jahresausklang

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende, am heutigen Freitag, den 28.12.2018, findet die letzte Eurojackpot Ziehung für dieses Jahr statt. Wenn am Abend in Helsinki die Gewinnzahlen der 52. Ausspielung gezogen werden können Lotto-Spieler aus Deutschland und 17 weiteren Teilnehmerländern nochmals auf einen fetten Millionengewinn hoffen. Im Jackpot beim Eurolotto werden rund 19 Millionen Euro erwartet.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 10 gespielt. Man braucht als „7 Richtige“ für einen Volltreffer. Die Chance, bei der Lotterie Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1 zu 42.