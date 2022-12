Eurojackpot: 14 Mio. € im Lostopf am Dienstag, 27.12.2022

Vorletzte Eurojackpot Gewinnzahlen Ziehung des Jahres: Am 27.12.2022 im Jackpot in Gewinnklasse 1 rund 14 Millionen Euro (Gewinnchance: 1 : 139.838.160). Jackpot in Gewinnklasse 2 bei rund 1.000.000 Euro (Gewinnchance: 1 : 6.991.908).

Die Eurojackpot-Zahlen werden am Abend gegen 20 Uhr im finnischen Helsinki gezogen. Im Anschluss, etwa eine Stunde später, werden die Gewinnquoten der Dienstags-Ausspielung veröffentlicht.