Eurojackpot: 1,4 Millionen Euro in Bayern gewonnen

Sonnenstrahlen satt an diesem Wochenende, die Vögel zwitschern und angenehm warme Temperaturen – wenn da mal keine Frühjahrs-Stimmung aufkommt. Für einen Lottospieler aus Bayern wurde das traumhafte Frühlingswochenende mit einem Millionengewinn bei der Lotterie Eurojackpot perfekt.

Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte nach Angaben von Lotto-News bei der Ziehung am Freitagabend europaweit als einziger „sechs Richtige“ (5 plus 1) angekreuzt und rund 1,4 Millionen Euro gewonnen. Der Jackpot im Eurolotto wurde indes nicht abgeräumt und steht am kommenden Freitag bei rund 24 Millionen Euro.