Eurojackpot: 11 x 853.136 Euro in Deutschland gewonnen

Fast alle Eurojackpot-Zahlen richtig getippt: 28 Spieler verpassen 90-Millionen-Euro-Jackpot nur knapp, zum Trost gibt es für „6 Richtige“ jeweils rund 853.136 Euro – 11 der Großgewinne gehen nach Deutschland.

Mehr als 84 Millionen Euro haben Lottospieler quer durch Europa bei der gestrigen Eurojackpot-Ziehung eingesetzt. Auf mehr als 1,6 Millionen Gewinner-Tickets entfallen über 42 Millionen gesamte Gewinnsumme – ein Jackpot-Knacker war jedoch nicht dabei. Niemand tippte „5 plus 2“-Richtige und damit verharrt der Jackpot im Eurolotto weiter bei sagenhaften 90 Millionen Euro, teilte Westlotto am Freitagabend nach der Ausspielung mit.

Obwohl der Mega-Jackpot der ersten Gewinnklasse auch im vierten Anlauf nicht geknackt wurde, können sich Tipper in elf der insgesamt 18 Teilnehmerländer über einen satten Großgewinn freuen. Gleich 28 Lottospieler teilen sich den zweiten Gewinnrang (5 plus 1) in Höhe von rund 23 Millionen Euro. Jeder der Glückspilze kann sich dank „6 Richtiger“ über eine Gewinnsumme von exakt 853.136,90 Euro freuen.

Elf der erfolgreichen Tipps wurden in Deutschland, sechs in Finnland und je zwei in Schweden und den Niederlanden gespielt. Jeweils einmal schafften Lottospieler aus Spanien, Italien, Slowenien, Dänemark, Tschechische Republik, Slowakei und Polen dieses Kunststück.

Durch den erneuten Überlauf des Jackpots aus dem ersten in den zweiten Gewinnrang gibt es am 22. Juni (Freitag) erneut einen Doppeljackpot. In der Gewinnklasse 2 warten dann noch einmal 24 Millionen Euro. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 6 Millionen wieder eine tolle Chance auf einen Millionen- oder sechsstelligen Großgewinn, wie die heutige Ziehung belegen konnte.