Eurojackpot: 1. Dezember-Ziehung 32 Mio. € im Topf

Eurojackpot Lotto am 07.12.2018: Erste Dezember Ziehung können richtige Zahlen bis zu 32 Millionen Euro bringen.

Zweimal in Folge wurde der Eurojackpot nicht geknackt. Zur ersten Spielrunde im Dezember können Lottospieler quer durch Europa nun auf einen gut gefüllten Jackpot hoffen. Bei der Ziehung am 7. Dezember sind die richtigen Gewinnzahlen bis zu 32 Millionen Euro wert. Gezogen werden die Zahlen am Abend im finnischen Helsinki, rund eine Stunde später gibt es dann die Gewinnquoten.

Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Zahlen, also insgesamt 7 Zahlen, getippt. Ein Tipp mit 7 Zahlen kostet 2 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa 1 zu 96 Millionen.