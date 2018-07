Eurojackpot 06.07.2018: Juli startet mit 90 Mio.-Jackpot

90 Millionen-Jackpot bei der ersten Juli-Ziehung der Eurojackpot Zahlen am Freitag, 06.07.2018 erwartet.

Neues Spiel, neues Glück: Sechsmal in Folge wurde der 90 Millionen Euro schwere Eurojackpot nicht geknackt. Es ist einmalig in der bisherigen Geschichte des Eurolottos, dass es nun sieben Ziehungen in Folge in der obersten Gewinnklasse einen Jackpot in dieser Höhe gibt. Schlüssel zum 90 Millionen-Eurojackpot ist die Kombination aus „7 Richtigen“ – aus den fünf richtigen Gewinnzahlen (5 aus 50) und zwei Zusatzzahlen (2 aus 10).

Auch bei der heutigen Ausspielung am Freitag (6. Juli) gibt es neben den 90 Millionen Euro wieder einen Jackpot jenseits der 20-Millionen-Marke im zweiten Rang zu gewinnen. Heute liegen rund 23 Millionen Euro in Klasse 2.

Die Chance den Hauptgewinn abzuräumen liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen. Die Gewinnchance im zweiten Rang (5 plus 1) liegt bei etwa 1 zu 6 Millionen. Gezogen werden die Zahlen am Abend gegen 20 Uhr in Helsinki.