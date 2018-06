EM-Bewerbung: Die Mannschaft ist „United by football“

Die Mannschaft steht geschlossen hinter der deutschen Bewerbung für die UEFA EURO 2024. Im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar wurde dies beim offiziellen Fototermin im WM-Trainingslager in Eppan. Nach dem offiziellen Mannschaftsbild versammelte sich der 23 Spieler umfassende Kader für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland hinter einer Bande mit dem Slogan „Die Mannschaft ist united by football.“

Für Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch das deutsche Team die Bewerbung tatkräftig unterstützt. „Neben dem Bau des neuen DFB und seiner Akademie in Frankfurt ist die EM-Bewerbung das Leuchtturmprojekt unseres Verbandes. Wir alle haben noch die tollen Bilder der WM 2006 vor Augen. Solch ein verbindendes Fußballfest für ganz Europa wollen wir in sechs Jahren wieder in Deutschland erleben. Dafür wird sich auch die Mannschaft einsetzen.“

Auch Joachim Löw ist überzeugt, dass Deutschland der richtige Austragungsort für die Europameisterschaft 2024 ist: „Natürlich sind wir aktuell komplett auf die WM in Russland fokussiert. Aber wir haben zahlreiche junge Spieler im Kader, die auch in sechs Jahren noch eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielen können. Gerade für sie ist die deutsche EURO-Bewerbung eine besondere Sache, denn jeder Spieler träumt davon, einmal ein großes Turnier vor heimischem Publikum spielen zu können.“