EU-Wahl 2019: Große Mehrheit will wählen

Fast drei Viertel der Bundesbürger haben vor, an der Europawahl am 26. Mai teilzunehmen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus. Demnach gaben 73 Prozent der Befragten an, an der Europawahl teilnehmen zu wollen, während 20 Prozent nicht teilnehmen wollen. Sechs Prozent der Befragten machten keine Angabe.

Besonders hoch ist das Interesse an der Europawahl unter den Grünen-Anhängern (91 Prozent), gefolgt von Unions-Anhängern (89 Prozent), AfD-Anhängern (87 Prozent) und FDP- und Linken-Anhängern (je 80 Prozent). Die SPD-Anhänger haben zu 75 Prozent vor, am 26. Mai wählen zu gehen.

Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in Deutschland bei 47,9 Prozent. Für die Erhebung wurden am 26. und 27. März 2019 insgesamt 1.007 Personen befragt.