EU ruft Klimanotstand aus

Das EU-Parlament in Straßburg hat den „Klimanotstand“ für Europa ausgerufen. Die Europaabgeordneten stimmten am Donnerstag in Straßburg mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Entschließungsantrag.

429 EU-Abgeordnete stimmten für den Antrag, 225 Parlamentarier stimmten gegen die Resolution. Zudem gab es 19 Enthaltungen.

Der Entschließungsantrag hat lediglich einen symbolischen Charakter, aber er soll Druck für eine konkrete Gesetzgebung erzeugen. Mit der Resolution solle hervorgehoben werden, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse, erklärte das Europaparlament.