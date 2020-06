EU: Reisefreiheit ab Mitte Juni

Die EU-Staaten „haben sich heute mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Binnengrenzkontrollen zum 15. Juni zu beenden. Ein kleinerer Teil wird das bis Ende Juni tun“, das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach einer heutigen Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen.

„Damit erfolgt auch die Beendigung der Quarantäne, so dass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa nicht mehr in Quarantäne muss. Damit wird die volle Freizügigkeit wiederhergestellt“, betonte Seehofer im Anschluss an die Ratssitzung.

Ein Einreiseverbot aus Drittstaaten soll nach dem Willen der EU-Innenminister bis 1. Juli verlängert werden. Danach werde man eine differenzierte Lösung je nach epidemiologischer Lage verfolgen, so Seehofer. Die EU-Kommission werde dazu in der kommenden Woche eine Empfehlung abgeben.