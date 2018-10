EU kommt Briten wohl entgegen

Bei den Brexit-Verhandlungen will die EU den Briten offenbar entgegenkommen. Längere Übergangsphase im Gespräch.

Die Europäische Kommission hat der britischen Regierung in den Verhandlungen über den Brexit angeboten, länger als bisher vorgesehen in Binnenmarkt und Zollunion der EU zu bleiben. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf ein internes Dokument der Bundesregierung.

„Die Kommission habe den Versuch unternommen, Großbritannien möglichst weit entgegen zu kommen, etwa indem sie eine Verlängerung der Übergangsperiode ins Spiel gebracht habe“, heißt es in dem Bericht über die am Sonntagabend vorläufig abgebrochenen Brexit-Gespräche. Die Übergangsperiode erlaubt den Briten bisher nach dem Austritt am 29. März 2019 vorübergehend in Zollunion und Binnenmarkt zu bleiben. Das soll beiden Seiten die nötige Zeit verschaffen, ihr künftiges Verhältnis zu klären und etwa ein umfassendes Freihandelsabkommen auszuhandeln. Die EU hatte bisher darauf beharrt, dass die Übergangsphase Ende 2020 auslaufen müsse.

Angesichts der schwierigen Brexit-Verhandlungen hat die Kommission ihre Position nun geändert. Eine Verlängerung der Übergangsperiode würde beiden Seiten auch mehr Zeit verschaffen, eine Lösung für das Irland-Problem zu finden, das große Hindernis für eine Einigung. Nach dem Brexit und dem Ende der Übergangsperiode wären ohne Einigung auf ein umfassendes Freihandelsabkommen Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland Und Nordirland nötig. Das aber gilt als Gefahr für den fragilen Frieden auf der Insel.

Die EU beharrt deshalb darauf, dass Nordirland, solange es keine andere Lösung gibt, in Binnenmarkt und Zollunion verbleibt. Das aber ist für die britische Seite nicht akzeptabel, da dann Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich nötig wären. Die Briten wollten dem internen Papier zufolge deshalb, dass auch Großbritannien als Rückfallposition („backstop“) in der Zollunion bleibt – und zwar dauerhaft. Dann wären zumindest keine Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem restlichen Vereinigten Königreich nötig.

Der Vorschlag ist insofern erstaunlich, weil Premierministerin Theresa May noch am Montag vor dem britischen Parlament darauf beharrt hatte, dass das Vereinigte Königreich nicht dauerhaft in einer Zollunion mit der EU „gefangen bleiben“ dürfe, da es so faktisch keine eigenen Handelsabkommen mit Drittstaaten abschließen könne. Die Kommission war allerdings nicht bereit, den Briten eine solche dauerhafte Mitgliedschaft in einer dauerhaften Zollunion mit der EU schon jetzt zuzugestehen.

Die Kommission sei zwar bereit gewesen, den Briten eine solche Zollunion für die Verhandlungen über das künftige Verhältnis in Aussicht zu stellen, nicht aber im Rahmen des Austrittsvertrags zuzusichern, heißt es in dem internen Dokument. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen bei ihrem Gipfeltreffen am Mittwochabend in Brüssel über das weitere Vorgehen verhandeln.

Zunächst soll mit May der aktuelle Stand erörtert werden. Anschließend soll Chefunterhändler Michel Barnier die EU über den Verhandlungsstand informieren. Ratspräsident Donald Tusk forderte May auf, neue Vorschläge vorzulegen. „Neben gutem Willen brauchen wir neue Fakten“, sagte Tusk am Dienstag. Neue Zugeständnisse der EU wurden in Brüssel ausgeschlossen.

Frühere Spitzenpolitiker fordern zweites Referendum

Unmittelbar vor einem entscheidenden EU-Gipfel haben Ex-Premier Tony Blair, Ex-Vizepremier Nick Clegg und Ex-Vizepremier Michael Heseltine die Europäer aufgerufen, Forderungen nach einem zweiten Referendum über den Brexit nicht zu blockieren. „In Großbritannien wird der Ruf nach einer `Abstimmung des Volkes` (People`s Vote) nur noch lauter werden“, schreiben die Autoren in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die „Welt“ (Mittwochsausgabe) und weitere Tageszeitungen in Europa.

Die Politik sei in dieser Frage vollkommen im Fluss. „Jetzt ist nicht die Zeit, Alternativen abzulehnen, weder in Großbritannien noch in der EU“, so die Autoren. Blair, Clegg und Heseltine bitten die 27 EU-Staaten, ihrem Land möglicherweise noch mehr Zeit für Verhandlungen einzuräumen. „Die Debatte in unserem Land ist noch längst nicht abgeschlossen.

Auch noch zu dieser späten Stunde plädieren viele von uns dafür, dass die britische Öffentlichkeit die endgültige Entscheidung treffen sollte, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen“, so die Autoren. Deshalb bitte man die europäischen Partner, dem Vereinigten Königreich „soweit notwendig – Zeit und Platz zu gewähren, um diese endgültige Entscheidung zu treffen“, so die Autoren. Laut EU-Vertrag muss die zweijährige Brexit-Verhandlung am 29. März 2019 abgeschlossen sein.

Röttgen attackiert Brexit-Strategie der EU

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Brexit-Verhandlungsstrategie der Europäischen Kommission indes scharf kritisiert. „Die EU vertritt aus meiner Sicht relativ stur einen falschen Ausgangspunkt“, sagte Röttgen dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochsausgaben). Sie beharre auf dem Standpunkt der sogenannten Integrität des Binnenmarktes und der angeblichen Untrennbarkeit der vier Freiheiten. „Dieses Dogma hat weder eine rechtliche noch eine ökonomische Grundlage und führt politisch in die Sackgasse“, so Röttgen.

Ein Brexit-Abkommen, das den freien Güterverkehr zwischen der EU und Großbritannien ermöglichen würde, wäre im beiderseitigen Interesse, so Röttgen. „Mit einem freien Güterverkehr wäre die Forderung der Briten nach einem Verzicht auf Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland erfüllt“, so der CDU-Politiker. Im Gegenzug müssten die Briten die Standards der EU erfüllen. In den anderen drei Bereichen – also Dienstleistungen, Arbeitskräfte und Kapital – müssten eigenständige Regelungen mit Großbritannien gefunden werden. „Das wäre ein perfekter Deal, bis es ein Freihandelsabkommen gibt“, so Röttgen. „Die Alles-oder-Nichts-Position Brüssels ist falsch.“

Für die EU und die Bundesregierung ist die Integrität des EU-Binnenmarktes von entscheidender Bedeutung. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuletzt am Montag in Berlin gefordert, dass der europäische Binnenmarkt durch den britischen EU-Austritt nicht zerstört werden dürfe. Röttgen zufolge gilt dieser Grundsatz nicht für Staaten, die nicht Mitglied der EU sind.