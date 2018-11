EU-Gipfel soll Brexit-Deal billigen

EU-Sondergipfel soll Brexit-Austrittsvertrag beschließen. Großbritanniens Premierministerin May wirbt in offenem Brief an die Nation für Brexit-Deal.

Heute ist es soweit – In Brüssel wollen die Regierungschefs der EU-Staaten den Scheidungsvertrag zwischen der Europäischen Union und Großbritannien offiziell besiegeln. Rund eineinhalb Jahre nach dem Start der Brexit-Verhandlungen, wollen Großbritannien und die EU-Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt den Ausstiegsvertrag unterzeichnen. Zusätzlich soll eine politische Erklärung über die künftigen Beziehungen der EU mit dem Vereinigten Königreich unterschrieben werden.

Sollte der EU-Gipfel heute den Austritt absegnen, braucht Großbritanniens Premierministerin Theresa May noch die Zustimmung des britischen Parlaments. Für das Abkommen wird May von allen Seiten in ihrem Land kritisiert. Vor dem heutigen EU-Sondergipfel zum Brexit hat sich die britische Premierministerin deshalb an die Öffentlichkeit gewandt und um Unterstützung für den Kurs ihrer Regierung geworben.

In einem offenen Brief an die Nation, der in mehreren britischen Sonntagszeitungen veröffentlicht wurde, ruft sie die Briten dazu auf sich hinter ihren Deal zu stellen und auch das Parlament in London solle der Einigung zustimmen. Der Vertrag sei im nationalen Interesse Großbritanniens. Mit dem Austritt aus der EU am 29. März 2019 solle ein neues Kapitel beginnen. Sie wünsche sich, dass es ein „Moment der Versöhnung und der Erneuerung“ werde, schrieb May.