EU: Gespräche über Top-Jobs gehen weiter

Das Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs wird heute in Brüssel fortgesetzt, nachdem der EU-Sondergipfel gestern ohne Ergebnis unterbrochen wurde. Ab 11 Uhr wird am heutigen Dienstag weiter über die Vergabe der Top-Jobs in der EU beraten.

Bei der Vergabe der Spitzenposten geht es um die Nachfolge von EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker. Im Postenpoker um die Spitzenjobs muss zudem geklärt werden, wer künftig die Ämter des EU-Ratspräsidenten sowie des EU-Außenbeauftragten besetzen darf.