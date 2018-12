EU-Fluggäste: Marke von einer Milliarde geknackt

Fluggastverkehr in der EU steigt weiter – Rekordzahl von über einer Milliarde beförderter Fluggäste im Jahr 2017, rund 71 Millionen mehr als im Jahr davor.

Im vergangenen Jahr reisten 1,043 Milliarden Passagiere in der Europäischen Union (EU) mit dem Flugzeug. Dies ist ein Anstieg um 7 Prozent gegenüber dem Jahr 2016 und um 39 Prozent gegenüber 2009. In diesem Zeitraum ist der Fluggastverkehr in der EU stetig gestiegen. Das teilte das statistischen Amt der Europäischen Union „Eurostat“ mit.

2017 wurde die größte Zahl von Fluggästen im Vereinigten Königreich verzeichnet, wo sich der Fluggastverkehr auf insgesamt 265 Millionen Passagiere belief. Darauf folgten Deutschland (212 Millionen Fluggäste), Spanien (210 Millionen), Frankreich (154 Millionen) und Italien (144 Millionen).

London/Heathrow war im Jahr 2017 mit 78 Millionen beförderten Passagieren nach wie vor der verkehrsreichste Passagierflughafen der EU. Die Passagierzahlen verzeichneten einen leichten Anstieg (plus 3 Prozent) gegenüber 2016. Paris/Charles de Gaulle (69 Millionen, +5 Prozent), Amsterdam/Schiphol (68 Millionen, plus 8 Prozent), Frankfurt/Main (64 Millionen, plus 6 Prozent) und Madrid/Barajas (52 Millionen, plus 6 Prozent) waren die zweit-, dritt- viert- und fünftverkehrsreichsten Passagierflughäfen in der EU.